Luceverde Roma Bentrovati consueti spostamenti di queste ore sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis e lei entra nel Salaria e proseguendo tra Nomentana e Prenestina questa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina coda tratti in uscita della capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tra dalla tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via Salaria difficoltà al Prenestino dove per un incidente avvenuto su via L'Aquila il traffico è deviato su via Prenestina in direzione di Porta Maggiore inevitabili ripercussioni per il traffico

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-10-2025 ore 18:30