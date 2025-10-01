Traffico Roma del 01-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code per incidente tra la tangenziale est via Fiorentini in direzione del raccordo anulare questa notte la Galleria della Nuova Circonvallazione interna a partire dalle 22 resterà chiuso in direzione di San Giovanni traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato su via della Batteria Nomentana la riapertura per domani mattina alle 6 per quanto riguarda i trasporti e ricordiamo il fermo della linea C della metropolitana in questi giorni sono in corso i lavori alla tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e quindi all'interscambio con la linea B attive corse con autobus sostitutivi e le sue fermate sono poste a ridosso o nelle immediate vicinanze di quelle della metro il servizio riprenderà regolarmente lunedì 6 ottobre e da domani giovedì 2 fino a domenica 5 ottobre appuntamento con il Romics il festival del fumetto presso la Roma prevista una grande affluenza di pubblico con possibili disagi per il traffico su via Portuense e su strade limitrofe è possibile raggiungere la fiera anche in treno con la linea fl1 Roma Fiumicino https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

