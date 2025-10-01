Traffico Roma del 01-10-2025 ore 16 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code per incidente tra la tangenziale est via Fiorentini in direzione del raccordo anulare questa notte la Galleria della Nuova Circonvallazione interna a partire dalle 22 resterà chiuso in direzione di San Giovanni traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato su via della Batteria Nomentana la riapertura per domani mattina alle 6 per quanto riguarda i trasporti e ricordiamo il fermo della linea C della metropolitana in questi giorni sono in corso i lavori alla tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e quindi all'interscambio con la linea B attive corse con autobus sostitutivi e le sue fermate sono poste a ridosso o nelle immediate vicinanze di quelle della metro il servizio riprenderà regolarmente lunedì 6 ottobre e da domani giovedì 2 fino a domenica 5 ottobre appuntamento con il Romics il festival del fumetto presso la Roma prevista una grande affluenza di pubblico con possibili disagi per il traffico su via Portuense e su strade limitrofe è possibile raggiungere la fiera anche in treno con la linea fl1 Roma Fiumicino https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
Mobilità. Un semaforo regolerà il traffico all’intersezione tra le vie Roma e Stabile, nei prossimi giorni il collaudo https://www.comune.palermo.it/novita/mobilit-un-semaforo-regoler-il-traffico-allintersezione-tra-le-vie-roma-e-stabile-nei-prossimi-giorni-il-collaudo - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Code tra Via Nomentana e Via dei Campi Sportivi direzione Stadio Code tra Tburtina e San Lorenzo direzione San Giovanni #Luceverde | #Roma - X Vai su X
Traffico Roma del 01-10-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rinviato a venerdì 3 ottobre l'avvio del cantiere in viale delle ... Secondo romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso un incidente sul tratto Urbano ... Riporta romadailynews.it