Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rinviato a venerdì 3 ottobre l'avvio del cantiere in viale delle provincie così come la chiusura al traffico della strada da piazza Bologna a Piazzale delle Provincie la strada dunque Resta al momento transitabile con la chiusura del tratto di viale delle provincie da piazza Bologna a Piazzale delle Province saranno deviate tre linee bus saranno invece 30 alle linee deviate sabato pomeriggio per la manifestazione che sfilerà da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni prenderà il via intorno alle 14 per poi percorrere viale Aventino via di San Gregorio Piazza del Colosseo via Labicana e via Merulana prime misure di viabilità in vigore già dalla notte precedente con divieti di sosta lungo il percorso del corteo e nelle strade vicine il trasporto ferroviario inizierà domani sera alle 21 lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del gruppo FS la protesta si alle 21 di venerdì per i collegamenti regionali le fasce di garanzia sono in vigore dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 sul sito trenitalia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-10-2025 ore 14:30