Traffico Roma del 01-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Cassia traffico da via Igino lega via dei Due Ponti rallentamenti anche in via Salaria all'altezza della motorizzazione civile a via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale è proprio sulla tangenziale est rallentamenti sono segnalati tra le uscite Tiburtina e Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroi in centro traffico rallentato sulla Lungotevere da Ponte Sisto verso ponte Umberto Primo cantiere Poi in viale delle provincie con l'avvio dei lavori è prevista la chiusura della strada da piazza Bologna a Piazzale delle Provincie chiusura che proseguirà sino al 13 ottobre in viale dei Colli Portuensi invece carreggiata ridotta all'altezza di via torrecremata la rottura di una condotta idrica è venuta ieri sera è vietato il transito dei veicoli pesanti infine sulla Pontina traffico rallentato tra il raccordo anulare e l'incrocio per Tor de' Cenci https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

