Luceverde Roma Buongiorno intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare traffico in coda che sulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis via della Bufalotta e tra Casilina e doppia traffico rallentato con coda in esterna tra Cassia bis e Cassia ed ancora tra via della Pisana e via Cristoforo Colombo tratto Urbano della Roma L'Aquila concludi il raccordo è l'uscita per la tangenziale est sull'attesa tangenziale code tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico su via Flaminia traffico in coda tra Labaro e via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra Fidene il bivio per la tangenziale est sulla Roma Fiumicino traffico in coda tra il raccordo via del Cappellaccio In quest'ultima direzione ancora code sulla via Pontina per traffico tra Spinaceto e l'Eur maggiori informazioni su queste altre notizie sono lividi sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-10-2025 ore 08:30