Traffico Roma del 01-10-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno intenso il traffico d'entrata Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare è trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con coda tra Casilina e doppia traffico in coda anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo e Tor Cervara ed ancora tra Viale Togliatti è uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia traffico in coda tra Labaro e via dei due punti in direzione del centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra via di Villa Spada il bivio per la tangenziale est

