Traffico Lazio del 01-10-2025 ore 17 | 30
Luceverde Lazio Bentrovati consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis veientane Salaria e proseguendo tra Nomentana e prendi stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina con lettera T in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale è il raccordo anulare rallentamenti e code anche via Pontina 3 Pomezia ad Aprilia in direzione di Terracina lavori di notte sulla diramazione di Roma nord tra le 22 e le 6 chiusura tra Fiano Romano e l'auto sole in questa direzione altri lavori su A24 roma-teramo dalle 22 alle 6 chiusa all'immissione sull'autosole in direzione di Napoli per chi proviene sia da Teramo e sia da Roma sempre alle porte della capitale lavori di notte sull'autosole tra le 20 25 chiusa per chi proviene da Napoli l'immissione sulla diramazione di Roma Sud in direzione del raccordo anulare lavori notturni sulla roma-fiumicino dalle 22 chi proviene dall' aeroporto Leonardo Da Vinci trova il video per la Roma Civitavecchia il termine dei lavori domani mattina alle 6 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - lazio
Traffico Lazio del 20-07-2025 ore 17:30
Traffico Lazio del 09-07-2025 ore 09:30
Traffico Lazio del 09-07-2025 ore 17:30
In provincia di Rieti, regione Lazio, vi ospiterà gratuitamente con il vostro camper o campervan un agriturismo: Codice ricerca nell'app: 3446 Sosta pianeggiante e panoramica Situato in una zona lontana dal traffico e ideale per ammirare i cieli stell - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, piove per un’ora e il traffico va in tilt: scatta l’allerta nel sottopasso di viale Lazio https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/09/26/news/palermo_piove_per_un_ora_e_il_traffico_va_in_tilt_scatta_l_allerta_nel_sottopasso_di_viale_lazio-424873321/? - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità nuovamente me trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con gli aggiornamenti sulle ... Lo riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 01-10-2025 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riduzione di carreggiata per lavori urgenti a seguito della rottura ... Come scrive romadailynews.it