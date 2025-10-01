Luceverde Lazio Bentrovati consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis veientane Salaria e proseguendo tra Nomentana e prendi stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina con lettera T in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale è il raccordo anulare rallentamenti e code anche via Pontina 3 Pomezia ad Aprilia in direzione di Terracina lavori di notte sulla diramazione di Roma nord tra le 22 e le 6 chiusura tra Fiano Romano e l'auto sole in questa direzione altri lavori su A24 roma-teramo dalle 22 alle 6 chiusa all'immissione sull'autosole in direzione di Napoli per chi proviene sia da Teramo e sia da Roma sempre alle porte della capitale lavori di notte sull'autosole tra le 20 25 chiusa per chi proviene da Napoli l'immissione sulla diramazione di Roma Sud in direzione del raccordo anulare lavori notturni sulla roma-fiumicino dalle 22 chi proviene dall' aeroporto Leonardo Da Vinci trova il video per la Roma Civitavecchia il termine dei lavori domani mattina alle 6 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-10-2025 ore 17:30