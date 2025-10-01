Traffico Lazio del 01-10-2025 ore 09 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riduzione di carreggiata per lavori urgenti a seguito della rottura di una conduttura dell'acqua in viale dei Colli Portuensi 3 civico 90 via Giovanni torrecremata con divieto di transito per i mezzi pesanti strada chiusa in via di torrecremata per lavori tra via Jenner e via dei Colli Portuensi chiusa al traffico per lavori anche il tratto di via Giuseppe Belluzzo da via Portuense a via Leonardo Greppi deviata anche la linea bus 710 proseguono al Torino i lavori in via di Decima strada chiusa in fascia oraria 716 tra via Ostiense via Cristoforo Colombo in tratti saltuari in base all' avanzamento dei lavori prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

