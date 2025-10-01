Traffico in Valle Seriana | lunghe code e rallentamenti

IL TRAFFICO. Lunghe code dalle 6 del primo ottobre in Valle Seriana verso Bergamo per un incidente all’ex discoteca Hitek di Clusone e i lavori notturni sulla ex statale 671. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

