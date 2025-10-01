Tradita al concerto dei Coldplay ha perdonato il marito | la scelta della moglie del manager Andy Biron

C’è forse un lieto fine alla storia degli amanti più paparazzati dell’estate. Dopo settimane di silenzio, Andy Byron, l’ex Ceo di Astronomer beccato con la presunta amante al concerto dei Coldplay, è riapparso in pubblico accanto alla moglie Megan Kerrigan, con la fede al dito e sorriso smagliante. L’abbraccio alla responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, ripreso sul maxischermo del Gillette Stadium era costato ad entrambi il posto di lavoro, oltre che la crisi di coppia. Le immagini pubblicate dal Daily Mail raccontano però una scena diversa: Andy e Megan che passeggiano mano nella mano verso una spiaggia del Maine per ammirare il tramonto, e il giorno successivo di nuovo insieme per le vie del quartiere. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tradita - concerto

Lo "schiaffo" della moglie tradita al ceo beccato al concerto dei Coldplay. Chi è Megan Kerrigan

Crolla sul palco esanime, choc al concerto della famosa cantante: le sue condizioni (LINK NEI COMMENTI) - facebook.com Vai su Facebook

Tradita al concerto dei Coldplay, ha perdonato il marito: la scelta della moglie del manager Andy Biron - Destino diverso per la manager delle risorse umane Kristin Cabot: ad agosto ha avviato le pratiche per la separazione dal marito L'articolo Tradita al concerto dei Coldplay, ha perdonato il marito: la ... Da msn.com

Scandalo kiss cam al concerto dei Coldplay, chi la fa l'aspetti: "Anche il marito della donna era lì con un'altra" - Nella versione della storia ricostruita da Times, la Cabot quindi non si sarebbe nascosta quando ha visto di essere stata ripresa dalla kiss cam perché beccata a tradire il marito ma era semplicemente ... Come scrive affaritaliani.it