Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 3 ottobre 2025 | Sezai scopre il video su Ipek e decide di ripudiarla
Una rivelazione sconvolgente scuote la nuova puntata di Tradimento, in onda venerdì 3 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tarik Yenersoy mostra a Sezai Okuyan il video dell’omicidio di Serra Atamano?lu per spingerlo a divorziare da Güzide Özgüder. Quando Sezai capisce che a spingere Serra giù dalle scale è stata Ipek, prende la decisione drastica di diseredarla. Ecco cosa succede nel prossimo prime time. Indice. Tradimento – Anticipazioni della puntata del 3 ottobre 2025. Orario e come vederla in streaming. Conclusioni. FAQ Tradimento anticipazioni 3 ottobre. Tradimento – Anticipazioni della puntata del 3 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
