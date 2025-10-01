Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 3 ottobre 2025 | Sezai scopre il video su Ipek e decide di ripudiarla

Una rivelazione sconvolgente scuote la nuova puntata di Tradimento, in onda venerdì 3 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tarik Yenersoy mostra a Sezai Okuyan il video dell’omicidio di Serra Atamano?lu per spingerlo a divorziare da Güzide Özgüder. Quando Sezai capisce che a spingere Serra giù dalle scale è stata Ipek, prende la decisione drastica di diseredarla. Ecco cosa succede nel prossimo prime time. Indice. Tradimento – Anticipazioni della puntata del 3 ottobre 2025. Orario e come vederla in streaming. Conclusioni. FAQ Tradimento anticipazioni 3 ottobre. Tradimento – Anticipazioni della puntata del 3 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 3 ottobre 2025: Sezai scopre il video su Ipek e decide di ripudiarla

In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni

