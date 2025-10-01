Tra stress e aggressioni la fuga dei lavoratori dalla sanità in Liguria

Genovatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fuga dalla sanità in Liguria è legata all'elevato rischio di patologie da stress e alle aggressioni sul lavoro: a puntare nuovamente il dito sulle condizioni di lavoro del personale sanitario nella nostra regione è il sindacato Uil Fpl. L'occasione è data da una discussione in consiglio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stress - aggressioni

stress aggressioni fuga lavoratoriStress personale sanitario, Asl To3 avvia progetto di benessere - "Prevenire il burnout, ridurre il rischio aggressioni e migliorare il clima di lavoro": sono gli obiettivi del progetto di promozione del benessere organizzativo avviato dall'Asl To3 per il personale ... msn.com scrive

Un’altra aggressione contro alcuni lavoratori in sciopero a Prato - Martedì c’è stata un’aggressione ad alcuni lavoratori di un’azienda del distretto dell’abbigliamento di Prato, noto tra le altre cose per diversi casi di sfruttamento. Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Stress Aggressioni Fuga Lavoratori