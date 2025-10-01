Tra Palco e Realtà a ChorusLife con i protagonisti di Amici e Ballando con le stelle

Ecodibergamo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LO SPETTACOLO. Domenica 5 ottobre piazza del Sagittario a ChorusLife diventa il palcoscenico di «Tra Palco e Realtà – Il Tour»: un varietà dal ritmo televisivo, tra musica, danza, intrattenimento e parole, per 90 minuti di spettacolo continuativo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

