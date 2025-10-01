Tra Gioachino Rossini e il mito è tempo di Parole per la musica

Offre occasioni di approfondimento culturale Parole per la musica, il ciclo di incontri che attraversa il programma della 76esima Sagra Musicale Malatestiana offrendo l’opportunità di spaziare dalla musica classica al mito, dalla storia del teatro all’analisi di figure artistiche di spicco. Il percorso tra divulgazione e curiosità prosegue stasera alle 21 al teatro degli Atti, dove Giulia Vannoni (nella foto) guiderà i presenti attraverso Barbieri e dottori secondo Rossini, un’originale analisi delle figure professionali all’interno delle opere del celebre compositore in preparazione all’ascolto dell’opera Il barbiere di Siviglia in scena al Teatro Galli venerdì 7 e domenica 9 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

