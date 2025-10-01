Tra fine locazione e morosità a Ferrara cresce il numero degli sfratti | sono oltre 160
Poco più di 160 sfratti in un anno. I dati, che arrivano dal Ministero dell'Interno, fotografano una situazione problematica – ma migliore rispetto al resto dell’Emilia Romagna - per il nostro territorio. In totale, parlando della provincia di Ferrara, nel corso del 2024 si è registrato un numero. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: fine - locazione
Adios Sporting. Fine locazione il 15 settembre
Scadenze fiscali di fine mese: 29 e 30 settembre 2025 La fine di settembre porta con sé alcuni degli adempimenti fiscali più rilevanti dell’anno. Ecco un riepilogo delle scadenze che imprese, professionisti e contribuenti devono tenere a mente. 29 settembre - facebook.com Vai su Facebook