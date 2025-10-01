Una caduta accidentale con conseguente frattura ossea, un medicinale somministrato per errore, una garza lasciata nell’addome durante un intervento chirurgico, uno scambio di persona e di terapia, una diagnosi sbagliata, fino al drammatico assurdo di un’operazione ad una gamba sana anziché ad un braccio ammalato. Capita in ogni ospedale, anche se è ben lontano dalla norma. Si chiama rischio clinico ed è la probabilità che un paziente subisca un danno imputabile alle cure sanitarie, che può causare un peggioramento delle condizioni di salute, un prolungamento della degenza o addirittura la morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra diagnosi sbagliate e garze dimenticate: "Il rischio c’è e va combattuto"