Tra chi mi contesta c’è chi uccise due ragazzini
TERNI È saltato il Consiglio provinciale di Terni in programma nel pomeriggio di ieri. Centrodestra e centrosinistra sono stati assenti per protesta contro il presidente Stefano Bandecchi e le sue posizioni su Gaza, che negli ultimi giorni hanno acceso la tensione. Niente numero legale quindi alla prima convocazione. Bandecchi ha poi deciso di non procedere alla seconda convocazione (per la quale ci sarebbe stato il numero legale di consiglieri). "Così facciamo un dispetto a destra e sinistra - ha detto - che si assumeranno la responsabilità di fronte alla città". "Non si sente mai messo in discussione?" chiede la cronista nel video pubblicato da Umbria 24 "Ma chi mi ha a messo in discussione? – dice Bandecchi–, dieci drogati o i politici di destra e sinistra? Tra le persone che sono venute a contestarmi ieri (lunedì ndr) c’erano gli spacciatori che probabilmente hanno dato la droga a quei due bambini di 14 anni che tre anni anno fa sono morti a Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: contesta - uccise
Rese note le motivazioni della condanna del 17enne che uccise a coltellate padre, madre e fratello la notte del 31 agosto 2024. “Guidato da un pensiero stravagante, voleva raggiungere l’immortalità eliminando la famiglia”. Il suo avvocato le contesta: “C’era u - facebook.com Vai su Facebook
L’autore del gesto è un uomo di 55 anni, già condannato per omicidio e tentato omicidio, che sin dall’arrivo nella quarta sezione del giovane che uccise a coltellate l’ex fidanzata Giulia Cecchettin aveva contestato la sua presenza - X Vai su X
"Tra chi mi contesta c’è chi uccise due ragazzini" - Centrodestra e centrosinistra sono stati assenti per protesta contro il presidente Stefano Bandecchi e le sue pos ... Da lanazione.it