Tra chi mi contesta c’è chi uccise due ragazzini

TERNI È saltato il Consiglio provinciale di Terni in programma nel pomeriggio di ieri. Centrodestra e centrosinistra sono stati assenti per protesta contro il presidente Stefano Bandecchi e le sue posizioni su Gaza, che negli ultimi giorni hanno acceso la tensione. Niente numero legale quindi alla prima convocazione. Bandecchi ha poi deciso di non procedere alla seconda convocazione (per la quale ci sarebbe stato il numero legale di consiglieri). "Così facciamo un dispetto a destra e sinistra - ha detto - che si assumeranno la responsabilità di fronte alla città". "Non si sente mai messo in discussione?" chiede la cronista nel video pubblicato da Umbria 24 "Ma chi mi ha a messo in discussione? – dice Bandecchi–, dieci drogati o i politici di destra e sinistra? Tra le persone che sono venute a contestarmi ieri (lunedì ndr) c’erano gli spacciatori che probabilmente hanno dato la droga a quei due bambini di 14 anni che tre anni anno fa sono morti a Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

