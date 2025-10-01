Tra arte e letteratura | Nocera racconta Pinocchio al Campania Libri Festival
Al Campania Libri Festival viene presentato in anteprima l’ultimo lavoro di Antonio Nocera: la nuova edizione del libro illustrato “ Le Avventure di Pinocchio – Storia di un burattino ”. Giovedì 2 ottobre alle ore 19.45, presso la Sala del Paginone del Palazzo Reale di Napoli si presenta l’ultima opera del maestro Nocera, realizzata con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, dell’ Unicef e dell’ Archivio Antonio Nocera. Questa nuova edizione delle Avventure di Pinocchio, realizzata in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, si pone come un’ulteriore tappa nel percorso più che decennale di ricerca e rappresentazione dell’artista intorno alla straordinaria opera del narratore toscano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
