Tra arte e letteratura | Nocera racconta Pinocchio al Campania Libri Festival

Ildenaro.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al  Campania Libri Festival  viene presentato in anteprima l’ultimo lavoro di  Antonio Nocera: la nuova edizione del libro illustrato “ Le Avventure di Pinocchio – Storia di un burattino ”. Giovedì  2 ottobre  alle ore 19.45, presso la  Sala del Paginone del Palazzo Reale di Napoli  si presenta l’ultima opera del maestro Nocera, realizzata   con il patrocinio della  Fondazione Nazionale Carlo Collodi, dell’ Unicef  e dell’ Archivio Antonio Nocera. Questa nuova edizione delle  Avventure di Pinocchio, realizzata in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, si pone come un’ulteriore tappa nel percorso più che decennale di ricerca e rappresentazione dell’artista intorno alla straordinaria opera del narratore toscano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arte - letteratura

“EOLIè - arte, letteratura e società”, quinta edizione a Lipari sul tema “Amore e Tradimento”

A Fossacesia c'è “Parole in giallo”, una serata estiva dedicata alla letteratura, al mistero, all’arte e al gusto

Oltreleparole: a Montesilvano torna il festival tra letteratura, musica e arte

Cerca Video su questo argomento: Arte Letteratura Nocera Racconta