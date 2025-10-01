Totti compleanno a Londra con Noemi Bocchi ma senza Chanel e Cristian

In occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Francesco Totti, mancano i figli maggiori Chanel e Cristian. A Londra con la coppia ci sono solo i figli di Noemi Bocchi: il silenzio è assordante anche sui social, infatti nessuno dei due ha fatto gli auguri pubblici al papà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Totti, compleanno a Londra con Noemi Bocchi ma senza Chanel e Cristian

In questa notizia si parla di: totti - compleanno

