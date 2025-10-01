Totti compleanno a Londra con Noemi Bocchi ma senza Chanel e Cristian

In occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Francesco Totti, mancano i figli maggiori Chanel e Cristian. A Londra con la coppia ci sono solo i figli di Noemi Bocchi: il silenzio è assordante anche sui social, infatti nessuno dei due ha fatto gli auguri pubblici al papà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

totti compleanno londra noemiFrancesco Totti ha festeggiato il compleanno con i figli di Noemi, assenti i suoi ragazzi - A Londra per il compleanno di Francesco Totti non c'erano i suoi figli ma quelli di Noemi Bocchi. Riporta ultimenotizieflash.com

totti compleanno londra noemiFrancesco Totti festeggia 49 anni a Londra con la compagna Noemi Bocchi e i figli di lei: le foto - Francesco Totti il 27 settembre ha spento 49 candeline e quest'anno ha deciso di volare a Londra per festeggiare. Come scrive gossip.it

