Totò e la sua Napoli in mostra al Palazzo Reale

Dal 31 ottobre fino al 25 gennaio 2026 la Sala Belvedere di Palazzo Reale a Napoli ospiterà Totò e la sua Napoli, l'inedita esposizione che celebra il grande legame inscindibile tra Totò e Napoli in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli.

In questa notizia si parla di: napoli - mostra

"Totò e la sua Napoli": a Palazzo Reale una mostra inedita dedicata al Principe della Risata - La mostra, promossa dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Cultura – Palazzo Reale di Napoli e con la partecipazione degli Eredi Totò, è curata ...

"Totò e la sua Napoli": al Palazzo Reale la mostra che ripercorre la vita del principe della risata - Dal 31 ottobre fino al 25 gennaio 2026, la sala Belvedere del Palazzo Reale a Napoli, ospiterà "Totò e la sua Napoli", l'inedita esposizione