Toscana Rossa | la carica di Bundu | Siamo noi la vera alternativa Pace salute e lavoro le priorità

Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione per Toscana Rossa, è intervenuta ieri pomeriggio a Poggibonsi per una tappa del tour elettorale presso il circolo locale di Rifondazione comunista in via Trento. "Siamo la vera alternativa sia al campo largo di centrosinistra che al centrodestra. La pace, l’ambiente, la salute e il lavoro, le nostre priorità", ha spiegato Bundu in apertura, ricordando l’importanza di cambiare un sistema elettorale che crea il bipolarismo centrosinistra-centrodestra allontanando di fatto la gente dalle urne. "Chiediamo una regione libera da insediamenti militari e siamo favorevoli invece a una riconversione a fini sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

