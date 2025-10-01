Toscana Remigration summit con Vannacci a una settimana dal voto Pd | Incostituzionale prefetto intervenga

L'evento 'Road to remigration', organizzato per sabato 4 ottobre a Livorno, a una settimana dal voto per le Regionali in Toscana, è incostituzionale, secondo il presidente del Consiglio regionale della Toscana e candidato del Pd, Antonio Mazzeo: "Va convocato con urgenza un Comitato di ordine pubblico prima di sabato", ha dichiarato a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ANCHE A EMPOLI DOMANI 16 SETTEMBRE. Per una Toscana che svolta a destra. Noi nelle scuole, nelle università, nelle piazze nei bar come Charlie KIRK. - facebook.com Vai su Facebook

