Toscana ok al recupero dell' ex circolo in Sant' Apollonia a Firenze
Firenze, 1 ottobre 2025 - La Regione Toscana ha detto sì al nuovo progetto di restauro e rifunzionalizzazione del compendio demaniale dell' Ex circolo sottufficiali, una porzione dell'ex convento di Sant'Apollonia tra via San Gallo e via XVII Aprile a Firenze, oggi in condizioni di abbandono. La Regione, si legge in una nota, esprimerà il proprio parere favorevole non appena l'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Toscana ed Umbria convocherà la Conferenza dei servizi che prenderà una decisione in merito al progetto. Come spiegano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore regionale all'assetto del territorio Stefano Baccelli, la Regione si è detta favorevole al piano di recupero e trasformazione perché l'intervento ha lo scopo di recuperare, secondo i principi del restauro, una porzione del complesso monumentale di Sant'Apollonia e prevede la collocazione nell'immobile della nuova sede del Tar della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: toscana - recupero
350 persone a cena, 1500 euro donati a Re.So Recupero Solidale una grande serata di comunità da tutto l’Empolese Valdelsa. Insieme, per una Toscana forte e giusta con Eugenio Giani Presidente. Grazie ? - facebook.com Vai su Facebook
A #Livorno una balenottera si è spiaggiata davanti alla Terrazza Mascagni. É un maschio di circa 17 metri in avanzato stato di decomposizione. ARPAT, che fa parte della rete Toscana per il recupero degli animali spiaggiati, interviene https://arpat.toscana.it/n - X Vai su X
Ex caserma Lupi di Toscana, prende il via il piano di recupero - La giunta comunale ha infatti approvato nelle ultime sedute due delibere, che danno il via libera alle ... Lo riporta lanazione.it
Firenze, via alle demolizioni all’ex caserma Lupi di Toscana: diventerà «il più grande quartiere di housing sociale» - Via libera alle prime operazioni di demolizioni e bonifica di alcune zone della grande area degli ex Lupi di Toscana. Riporta corrierefiorentino.corriere.it