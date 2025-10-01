Toscana ok al recupero dell' ex circolo in Sant' Apollonia a Firenze

Firenze, 1 ottobre 2025 - La Regione Toscana ha detto sì al nuovo progetto di restauro e rifunzionalizzazione del compendio demaniale dell' Ex circolo sottufficiali, una porzione dell'ex convento di Sant'Apollonia tra via San Gallo e via XVII Aprile a Firenze, oggi in condizioni di abbandono. La Regione, si legge in una nota, esprimerà il proprio parere favorevole non appena l'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Toscana ed Umbria convocherà la Conferenza dei servizi che prenderà una decisione in merito al progetto. Come spiegano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore regionale all'assetto del territorio Stefano Baccelli, la Regione si è detta favorevole al piano di recupero e trasformazione perché l'intervento ha lo scopo di recuperare, secondo i principi del restauro, una porzione del complesso monumentale di Sant'Apollonia e prevede la collocazione nell'immobile della nuova sede del Tar della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

