Toscana antisemita | minacce e aggressioni a un professore e a due ebrei | VIDEO

La piaga dell'antisemitismo non sembra conoscere sosta, nell'indifferenza della sinistra. Gli ultimi due episodi in Toscana. Il primo è stato immortalato in un video successivamente caricato sulla pagina social «Welcome to Florence». Nel girato si vedono due ragazzi con la tipica acconciatura degli ortodossi, la cosiddetta peot, passeggiare di notte per le strade del centro cittadino di Firenze. Sono stati così notati da un nordafricano, che ha iniziato ad offenderli in ogni modo. Il magrebino, in un inglese stentato, prima si avvicina chiedendo loro da dove vengono, per poi usare epiteti indegni, per loro e per le loro madri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Toscana antisemita: minacce e aggressioni a un professore e a due ebrei