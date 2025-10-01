Torre del Greco passaggio di consegne alla Capitaneria di porto

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella suggestiva cornice di Villa Campolieto, una villa vesuviana situata lungo il Miglio d'oro, nel comune di Ercolano, a ha avuto luogo la cerimonia del passaggio di consegne tra il Capitano di Fregata (CP) Leonello Salvatori e il pari grado Angelo Labella. Il Comandante Labella è ufficialmente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torre - greco

Maxi Controlli della Polizia a Torre del Greco: 170 Persone Identificate e 10 Veicoli Bloccati

Scontri tra ultras a Torre del Greco: 22 misure cautelari per la rissa del 26 gennaio

Guerriglia tra tifosi a Torre del Greco: 22 misure cautelari eseguite dalla Polizia

torre greco passaggio consegneTorre del Greco, passaggio di consegne alla Capitaneria di Porto - Angelo Labella è il nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco. Come scrive ilmediano.com

torre greco passaggio consegneCapitaneria di Porto di Torre del Greco, cambio al vertice: la novità - Dopo un anno di attività, Leonello Salvatori lascia l’incarico per assumere un ruolo al Reparto ambientale marino del Comando generale delle Capitanerie presso il Ministero dell’Ambiente ... Da napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Greco Passaggio Consegne