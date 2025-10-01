Torpignattara l' ennesimo incidente fa infuriare i residenti | Segnalazioni mai ascoltate
L'ennesimo incidente stradale a Torpignattara ha esasperato i residenti, che da tempo chiedono interventi per la messa in sicurezza della viabilità locale. Alle 7:45 di martedì 30 settembre, infatti, si è registrato un altro sinistro in via Natale Palli, all’altezza di via Amedeo Cencelli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
