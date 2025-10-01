Tornano le giostre in piazza Primo maggio

Udinetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Dal 25 ottobre al 16 novembre torna in città il luna park autunnale di Santa Caterina in piazza Primo maggio. In città arriveranno attrazioni, giostre, banchi di dolciumi: “Siamo sicuri che anche quest’anno il luna park saprà accogliere e far divertire migliaia di bambine e bambini friulani”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tornano - giostre

Tornano le giostre ad Avellino: luna park in allestimento a Piazzale degli Irpini

Tornano le giostre in largo San Paolo, da oggi parte il montaggio

Feste patronali, le giostre a piazzale Spalato: sosta interdetta per 15 giorni - Luminarie e fuochi d’artificio ma anche la tradizionale postazione per il luna park, il Comune muove i primi passi per le festività dei santi patroni Teodoro e Lorenzo. Secondo quotidianodipuglia.it

Giostra della Quintana Cybea. I cinque borghi storici tornano a sfidarsi in piazza Aranci - Dopo anni di attesa la Giostra della Quintana Cybea torna finalmente nel cuore di Massa, in piazza Aranci, luogo simbolico dove tutto ebbe inizio nel lontano 1557. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tornano Giostre Piazza Primo