Tornano le giostre in piazza Primo maggio
Dal 25 ottobre al 16 novembre torna in città il luna park autunnale di Santa Caterina in piazza Primo maggio. In città arriveranno attrazioni, giostre, banchi di dolciumi: “Siamo sicuri che anche quest’anno il luna park saprà accogliere e far divertire migliaia di bambine e bambini friulani”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: tornano - giostre
Tornano le giostre ad Avellino: luna park in allestimento a Piazzale degli Irpini
Tornano le giostre in largo San Paolo, da oggi parte il montaggio
FIERE DI SAN LUCA TREVISO 3 - 19 ottobre 2025 Tornano le storiche Fiere di San Luca a Treviso che animeranno il Prato Fiera per 17 giorni con giostre spettacolari, Luna Park, gastronomia tipica e tantissimi eventi per famiglie. Dal Cartoon Partye all - facebook.com Vai su Facebook
Feste patronali, le giostre a piazzale Spalato: sosta interdetta per 15 giorni - Luminarie e fuochi d’artificio ma anche la tradizionale postazione per il luna park, il Comune muove i primi passi per le festività dei santi patroni Teodoro e Lorenzo. Secondo quotidianodipuglia.it
Giostra della Quintana Cybea. I cinque borghi storici tornano a sfidarsi in piazza Aranci - Dopo anni di attesa la Giostra della Quintana Cybea torna finalmente nel cuore di Massa, in piazza Aranci, luogo simbolico dove tutto ebbe inizio nel lontano 1557. Da lanazione.it