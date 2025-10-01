Tornano in vigore le misure anti-smog | quali veicoli devono fermarsi

Bolognatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano in vigore le misure anti-smog nel centro abitato di Bologna. Da oggi 1 ottobre fino al 31 marzo 2026 ci saranno limitazioni alla circolazione dal lunedì al venerdì e le domeniche, dalle 8:30 alle 18:30.In particolare, dal lunedì al venerdì non potranno circolare veicoli diesel euro 4 e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tornano - vigore

Torino, tornano in vigore le misure antismog: giorni, orari e veicoli coinvolti

Torino, tornano in vigore le misure antismog: giorni, orari e veicoli coinvolti

Tornano in vigore le sanzioni dell'Onu all'Iran dopo 10 anni

tornano vigore misure antiMisure anti smog, stop ai motori inquinanti. E in casa temperatura massima di 19 gradi - Romagna i divieti stagionali per la qualità dell’aria. Riporta msn.com

tornano vigore misure antiMisure anti-smog, da domani scattano i divieti per auto, case e negozi: ecco quali sono i livelli di allerta per l'inquinamento dell'aria - Il divieto di circolazione, al netto delle eccezioni, andrà per gradi: in base ai livelli ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Tornano Vigore Misure Anti