Tornano i cassonetti in strada per carta e platica si parte da viale Gramsci e zona Musicisti

1 ott 2025

Dal 13 ottobre, nella zona di viale Gramsci, partirà la nuova modalità di raccolta rifiuti che sarà poi estesa alle altre aree residenziali della città. Dopo il centro storico, questa rappresenta la seconda fase del percorso intrapreso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

