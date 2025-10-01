Torna ’Una Massa di risate’ Da novembre cinque spettacoli
Torna a novembre la nuova edizione di ’Una Massa di risate’, la rassegna teatrale che, a Massa Lombarda, si svolge sul palcoscenico della Sala del Carmine. Dopo il sold out che lo scorso anno ha caratterizzato ogni spettacolo inserito nel cartellone seguito da 158 abbonati, il triplo rispetto ai 56 della stagione 2022-2023, la rassegna propone quest’anno altri cinque appuntamenti con la risata, definita dagli organizzatori "il seme della vita". Per sottolinearlo, al rinnovo di ogni abbonamento, sarà consegnato al titolare un sacchetto contenente cotone idrofilo ed un seme di fagiolo chiamato, per restare in tema, ’Mr Bean’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: torna - massa
Massa (Pd) torna a segnalare vari punti di degrado: "Parchi nell'incuria e canali pieni di rifiuti"
"Spazio Zero" torna a Palermo: ad Arci Tavola Tonda un pubblico da 13 Paesi per lo spettacolo di Giuseppe Massa
Torna ’Massa a 33 giri’. Mostra-mercato del vinile
Torna Una Massa di Risate! Dal 7 novembre alla Sala del Carmine di Massa Lombarda 5 serate con i grandi protagonisti della comicità italiana. Si parte con Paolo Migone… e poi tanti altri artisti per una stagione tutta da ridere! Sala del Carmine – Via - facebook.com Vai su Facebook
Massa Marittima, weekend di sport e solidarietà: torna la corsa Massa Color - Il Giunco - X Vai su X