Torna ’Una Massa di risate’ Da novembre cinque spettacoli

Torna a novembre la nuova edizione di ’Una Massa di risate’, la rassegna teatrale che, a Massa Lombarda, si svolge sul palcoscenico della Sala del Carmine. Dopo il sold out che lo scorso anno ha caratterizzato ogni spettacolo inserito nel cartellone seguito da 158 abbonati, il triplo rispetto ai 56 della stagione 2022-2023, la rassegna propone quest’anno altri cinque appuntamenti con la risata, definita dagli organizzatori "il seme della vita". Per sottolinearlo, al rinnovo di ogni abbonamento, sarà consegnato al titolare un sacchetto contenente cotone idrofilo ed un seme di fagiolo chiamato, per restare in tema, ’Mr Bean’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

