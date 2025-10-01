Torna Selvatica tutti i ristoranti che partecipano alla rassegna gastronomica del territorio

Sostenere i locali del territorio: è questo lo spirito che per tutto il mese di ottobre animerà nuovamente la rassegna gastronomica Selvatica, organizzata da Confcommercio Como - Federazione Italiana Pubblici Esercizi Como, giunta quest’anno alla sua settima edizione. La rassegna gastronomica è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

