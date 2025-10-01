Torna Parliamone tre incontri per riflettere sul benessere psicologico
Nel mese dedicato al benessere psicologico, torna a Corato la rassegna “Parliamone”, promossa dallo Sportello di sostegno e orientamento psicologico Primo Passo dell’associazione Ifinapulia APS. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’iniziativa propone tre nuovi appuntamenti gratuiti e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
