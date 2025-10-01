Torna Parco in Festa | sport aperitivo di comunità e un omaggio a Stefano Benni
BRINDISI - Sabato 4 ottobre 2025 Parco Buscicchio ospita la quinta edizione di “Parco in Festa”, l'iniziativa promossa da Legami di Comunità per celebrare, attraverso sport, arte e cultura, il valore della socialità e della partecipazione. La giornata si apre alle 9.00 con l'Assemblea pubblica di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Torna SCHIOdinzolando Domenica 5 ottobre al Parco Canile di via Fornaci 95 va in scena l’8ª edizione della giornata dedicata all’amicizia tra uomo e cane e alla lotta contro l’abbandono promossa da ENPA Thiene Schio. PROGRAMMA Dalle ore 14.0 - facebook.com Vai su Facebook
