Torna Open House Napoli il Festival dell' Architettura | oltre 150 appuntamenti gratuiti alla scoperta della città

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 5 ottobre torna Open House Napoli, il Festival dell’Architettura che apre gratuitamente le porte della città, alla scoperta di spazi pubblici e privati di straordinario valore architettonico, urbanistico e storico, spesso non accessibili. Visite e percorsi guidati tra edifici moderni e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - open

Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-2: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz

Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-1: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz

Torna l'open di tennis a Ceglie Messapica, il "Trofeo Coimbra Brothers"

torna open house napoliOpen House Napoli: 7 architetture da vedere assolutamente questo weekend - Riscoprire Luigi Cosenza, ammirare Kenzo Tange e Gio Ponti: tra il 3 e il 5 ottobre 2025 la città di Napoli apre le porte del suo ricco patrimonio architettonico spesso inaccessibile, tra opere iconic ... Da domusweb.it

torna open house napoliTorna Open House, il festival che apre al pubblico dimore storiche e giardini - Più di 150 percorsi gratuiti dal 3 al 5 ottobre in gioielli architettonici spesso chiusi al pubblico. Riporta napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Open House Napoli