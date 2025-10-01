Torna nella sua 45ª edizione la festa delle giuggiole ad Arquà Petrarca

Padovaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno euganeo: la Festa delle Giuggiole, giunta quest’anno alla sua 45ª edizione. Per due domeniche – 5 e 12 ottobre 2025 – il borgo che fu dimora del Petrarca si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, animato da cultura, sapori e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - edizione

Torna “Scoperte in Vigna”: il 13 e 14 settembre la 5? edizione nel cuore del Sannio

Festa dell’Unicorno, la magia torna a Vinci. “Un’edizione speciale”

Torna la regata dei Gonfaloni: 25 gli equipaggi per la 30esima edizione

“Imbarchi festival” torna per la sua seconda edizione - ARezzo, 21 luglio 2025 – “IMBARCHI FESTIVAL” torna per la sua seconda edizione e lo fa come un gesto di fiducia: nell'arte dal vivo, nella prossimità, nel potere dell'abitare insieme i luoghi mediante ... Come scrive lanazione.it

Torna per la sua settima edizione il Teatro Archeologico Festival - “Streghe & Santi”: dal 26 al 28 luglio appuntamento a Cortona con un'anteprima il 23 luglio per un evento straordinario, punto di incontro fra teatro, storia e territorio Arezzo, 22 luglio 2025 – ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Sua 45170 Edizione