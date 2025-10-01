Torna l' appuntamento con il Maggiore 4x4 Experience
Week end da non perdere per gli amanti del fuoristrada: dal 3 al 5 ottobre alla Maggiora Offroad Arena torna, per l'undicesima edizione, il Maggiora 4×4 Experience, raduno multimarche organizzato sotto l'egida della Federazione Italiana Fuoristrada che vedrà coinvolte centinaia di fuoristrada. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: torna - appuntamento
Aranova, torna lo schiuma party: appuntamento per il 26 luglio
Musica, giovani dj crescono: torna l'appuntamento per far emergere i talenti
Sabato torna "Blu sicuro", l'appuntamento che avvicina i bambini al mondo subacqueo
mentre SABATO MATTINA 4 OTTOBRE IN LIBRERIA Belgravia, TORNA L' APPUNTAMENTO DEL SABATO MATTINA CON I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE: ORE 10 Davide d'Amore con #cristinaboretto e Gabriele Ghio con la partecipazione straordinaria di - facebook.com Vai su Facebook
Torna l'appuntamento con il Maggiore 4x4 Experience - Week end da non perdere per gli amanti del fuoristrada: dal 3 al 5 ottobre alla Maggiora Offroad Arena torna, per l'undicesima edizione, il Maggiora 4×4 Experience, raduno multimarche organizzato ... Riporta novaratoday.it