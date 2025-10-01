Torna la rassegna Extra Moenia | spettacoli laboratori e giochi Isolimpici

Danza, musica, teatro e gare di canto e di recitazione. Due mesi di spettacoli e laboratori nelle periferie, a partire da sabato 4 ottobre e fino al 25 novembre 2025, per riscoprire l’identità culturale della Napoli greco-romana. È il mosaico di iniziative che compone Extra Moenia Il Centro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it