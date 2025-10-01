Torna la rassegna Extra Moenia | spettacoli laboratori e giochi Isolimpici
Danza, musica, teatro e gare di canto e di recitazione. Due mesi di spettacoli e laboratori nelle periferie, a partire da sabato 4 ottobre e fino al 25 novembre 2025, per riscoprire l’identità culturale della Napoli greco-romana. È il mosaico di iniziative che compone Extra Moenia Il Centro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: torna - rassegna
Vietri sul Mare si colora ancora di “Blu”: torna la rassegna dedicata all’autismo
Concerti e spettacoli invadono Carpi: torna la rassegna “Tutti giù nei parchi”
Teatro al Parco, torna la rassegna estiva tra palcoscenico e natura
TORNA A TARANTO LA RASSEGNA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO E DELLA SOLIDARIETÀ Torna la Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, organizzata dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets, giunge quest’an - facebook.com Vai su Facebook