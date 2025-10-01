Torna la Caccia ai Tesori Arancioni | 4 i borghi protagonisti tra Novara e Vco

Torna anche quest'anno, domenica 5 ottobre, l'appuntamento con la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano. All'edizione 2025 della caccia al tesoro più grande d'Italia partecipano anche quattro borghi delle province di Novara e Vco: Arona, Cannero Riviera, Trarego Viggiona e Vogogna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

TORNA LA CACCIA AI TESORI ARANCIONI 2O25! Domenica 5 ottobre ritorna la più grande e divertente caccia al tesoro mai vista! L’evento si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia in 100 borghi Bandiera Arancione. Sarà l’occasione perfetta per scoprir - facebook.com Vai su Facebook

Domenica 5 ottobre torna la grande “Caccia ai Tesori Arancioni”. I tre comuni lucani di Sasso di Castalda, Castelsaraceno e Valsinni protagonisti - La Basilicata si prepara a vivere una giornata all’insegna della scoperta e della valorizzazione del proprio ricco patrimonio culturale e naturale. Riporta melandronews.it