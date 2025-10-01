Torna in libreria l' esordio di Maria Corti

Tg24.sky.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa editrice Tartaruga riporta in libreria il primo romanzo della scrittrice. L'anticipazione di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

torna in libreria l esordio di maria corti

© Tg24.sky.it - Torna in libreria l'esordio di Maria Corti

In questa notizia si parla di: torna - libreria

Lorenzo Viani: l’artista ribelle torna in libreria

Paola Magrini torna in libreria con un'opera sorprendente: "Nove sedie scomode e uno sgabello"

Maria Paola Guarino torna in libreria

torna libreria esordio mariaTorna in libreria l'esordio di Maria Corti - La casa editrice Tartaruga riporta in libreria il primo romanzo della scrittrice. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Libreria Esordio Maria