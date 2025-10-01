Torna ’Cuochi per un giorno’ Settemila bambini in cucina insieme agli chef stellati
Un weekend all’insegna della cucina e della creatività: torna al Club La Meridiana di Casinalbo la XIII edizione di ’ Cuochi per un giorno ’, il primo Festival nazionale di cucina per bambini in Italia. Nel fine settimana settemila piccoli chef prenderanno parte a laboratori tenuti da talenti della cucina italiana e cuochi stellati, che si alterneranno a blogger, nutrizionisti e autori per l’infanzia. L’evento, patrocinato dai Comuni di Formigine e Modena, è un’occasione unica a livello nazionale. "Penso che questa sia una grande opportunità – spiega Elisa Parenti, sindaca di Formigine – Il Festival è un momento importante per il nostro comune perché non solo dà visibilità alla città, ma offre anche momenti di condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
