Torna a Cogoleto l' Oktoberfest della Solidarietà con birra specialità bavaresi musica e mercatini

Genovatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le associazioni di Cogoleto, insieme al comune rivierasco, festeggiano l'arrivo della stagione autunnale con la terza edizione dell’Oktoberfest della Solidarietà a Cogoleto.Venerdì 3 e sabato 4 ottobre dalle ore 17 fino a tarda sera, nella splendida location sul mare del Molo Speca, stand. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - cogoleto

"Liguria Vinile", la grande fiera del disco torna a Cogoleto con tre giornate gratuite

torna cogoleto oktoberfest solidariet224Torna a Cogoleto l'Oktoberfest della Solidarietà con birra, specialità bavaresi, musica e mercatini - Le associazioni di Cogoleto, insieme al comune rivierasco, festeggiano l'arrivo della stagione autunnale con la terza edizione dell’ Oktoberfest della Solidarietà a Cogoleto. Scrive genovatoday.it

torna cogoleto oktoberfest solidariet224Oktoberfest della Solidarietà a Cogoleto 2025 con piatti bavaresi, musica ed eventi - Dopo il successo delle prime due edizioni, venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, nella location del Molo Speca a Cogoleto torna l' Oktoberfest della Solidarietà . Come scrive mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Cogoleto Oktoberfest Solidariet224