Torino rissa tra Rom a colpi di machete

Imolaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Torino arrivano delle immagini da incubo. Alcuni rom si sono dati appuntamento in mezzo alla strada. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

torino rissa tra rom a colpi di machete

© Imolaoggi.it - Torino, rissa tra Rom a colpi di machete

In questa notizia si parla di: torino - rissa

