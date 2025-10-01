Torino mostra dedicata Lee Miller | la grande fotografa del Novecento

Iodonna.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C amera – Centro per la fotografia di Torino celebra la vita e l’opera di una figura straordinaria della cultura mondiale del Novecento, la grande fotografa newyorkese Lee Miller: 160 fotografie provenienti dai Lee Miller Archives, molte inedite saranno esposte da mercoledì primo ottobre al primo febbraio nel percorso intitolato ‘Lee Miller. Opere 1930-1955’, curato da Walter Guadagnini. Il percorso espositivo, che segue un andamento cronologico, si concentra sull’intensa attività tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento dell’autrice americana, ponte ideale tra gli Stati Uniti – la sua terra natale – l’Europa, dovesi trasferisce ancora giovane e dove decide di stabilirsi, prima a Parigi e poi in Inghilterra, e anche l’Africa, dove trascorre alcuni anni della sua intensa vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

torino mostra dedicata lee miller la grande fotografa del novecento

© Iodonna.it - Torino, mostra dedicata Lee Miller: la grande fotografa del Novecento

In questa notizia si parla di: torino - mostra

Olivo Barbieri: suggestioni cinesi in mostra a Torino

La mostra all'Università di Torino: i ghiacciai testimoniano la crisi climatica

A Torino la mostra fotografica di Alfred Eisenstaedt

Torino, mostra dedicata Lee Miller: la grande fotografa del Novecento - Torino celebra la vita e l'opera di una figura straordinaria del Novecento, la grande fotografa newyorkese Lee Miller ... Si legge su iodonna.it

torino mostra dedicata leeLee Miller: vita, guerra e morte della donna che fece il bagno davanti a Hitler. La grande mostra a Torino per i 10 anni di Camera - Nel museo di via delle Rosine 160 immagini della fotografa americana dagli anni del surrealismo e della moda agli scatti nei lager liberati ... torino.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Torino Mostra Dedicata Lee