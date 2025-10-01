Torino follia in strada | armato di machete sfonda un finestrino ed il guidatore cerca di investirlo
ABBONATI A DAYITALIANEWS La scena. Momenti di pura violenza urbana a Torino, in via Sanremo, dove un’auto ha improvvisamente cambiato direzione tentando di investire un ragazzo armato di machete. Il giovane è riuscito a scansarsi, ma mentre il veicolo ripartiva ha reagito colpendo e sfondando un finestrino con la lama. Il conducente non si è fermato: dopo essersi allontanato per qualche metro, è tornato indietro per provare nuovamente a investire il ragazzo che aveva danneggiato la sua auto. Il video e la fuga. L’episodio è avvenuto il 30 settembre, nei pressi del quartiere Lingotto, ed è stato ripreso in un video da qualcuno che si trovava nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: torino - follia
