Torino Film Festival a Juliette Binoche il premio Stella della Mole

Roma, 1 ott. (askanews) – Juliette Binoche, attrice francese premio Oscar tra le più apprezzate e premiate al mondo, porterà al 43esimo Torino Film Festival in anteprima italiana il documentario “In-I in Motion”, di cui non solo è protagonista, ma veste anche un ruolo inedito: per la prima volta è la regista. Per onorare una lunga carriera di grandi successi, l’interprete di pellicole indimenticabili come “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, “Il paziente inglese” e “Chocolat”, solo per citarne alcuni, riceverà anche il premio Stella della Mole. Per Giulio Base, direttore del festival, “sarà un grande onore accogliere Juliette Binoche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: torino - film

Il Torino Film Festival nel 2025 celebra Paul Newman: una retrospettiva per il centenario dalla nascita

Torino Film Festival, la 43esima edizione omaggia Paul Newman

Laura Chiatti condurrà la serate di apertura e di chiusura della 43ª edizione del Torino Film Festival

L’attrice Juliette Binoche Prima Stella della Mole. Sarà al Torino Film Festival con In-I in Motion - X Vai su X

Sul grande schermo https://iltorinese.it/2025/09/26/oggi-al-cinema-le-trame-dei-film-nelle-sale-di-torino-16/ - facebook.com Vai su Facebook

Juliette Binoche al Torino Film Festival, debutto alla regia e premio Stella della Mole - Juliette Binoche, attrice francese Premio Oscar e icona del cinema internazionale, sarà ospite del 43° Torino Film Festival per presentare in anteprima ... Secondo ciakmagazine.it

Juliette Binoche riceve la Stella della Mole al 43° Torino Film Festival - Juliette Binoche, attrice francese premio Oscar® tra le più apprezzate e premiate al mondo, porterà al 43° Torino Film Festival ... Si legge su msn.com