Torino Film Festival a Juliette Binoche il premio Stella della Mole

Roma, 1 ott. (askanews) – Juliette Binoche, attrice francese premio Oscar tra le più apprezzate e premiate al mondo, porterà al 43esimo Torino Film Festival in anteprima italiana il documentario “In-I in Motion”, di cui non solo è protagonista, ma veste anche un ruolo inedito: per la prima volta è la regista. Per onorare una lunga carriera di grandi successi, l’interprete di pellicole indimenticabili come “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, “Il paziente inglese” e “Chocolat”, solo per citarne alcuni, riceverà anche il premio Stella della Mole. Per Giulio Base, direttore del festival, “sarà un grande onore accogliere Juliette Binoche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

