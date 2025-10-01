Torce e petardi verso il campo vandalismo nei bagni | il sindaco condanna il tifo violento
TREPUZZI - L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Taurino si unirà alle iniziative che la società Trepuzzi Calcio vorrà intraprendere nei confronti di un manipolo di giovani tifosi della squadra giallorossa che domenica scorsa ha turbato lo svolgimento della partita contro il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: torce - petardi
