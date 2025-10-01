Topolino – Su Topolino 3645 si celebra il 60° anniversario di Superpippo con una storia inedita e una cover dedicata – Disponibile da oggi insieme a un nuovo TopoLibro da collezione

L’identità segreta di Pippo compie sessant’anni! In occasione di questo speciale compleanno,  Superpippo  torna sulle pagine di  Topolino   3645  – in edicola, fumetteria e su  Panini.it   da mercoledì 1° ottobre  – con una storia inedita in due episodi, sceneggiata da  Andrea Malgeri  per i disegni di  Andrea Maccarini, e con un’imperdibile cover celebrativa realizzata da  Francesco D’Ippolito. Superpippo – Il pippide più potente al mondo  segna il ritorno dell’eroe di Topolinia più strampalato di sempre, con un’avventura moderna ma fedele allo spirito originale del personaggio.  «Per prima cosa, mi sono rituffato nella lettura delle sue avventure classiche. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

