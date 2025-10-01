Imola, 1 ottobre 2025 – Allarme roditori alla scuola materna Pambera, dove nei giorni scorsi è stata segnalata la presenza di topi all’interno della struttura comunale che ospita un centinaio di bambini suddivisi in quattro sezioni di età mista. Il Municipio, ricevuta la segnalazione, è subito intervenuto nell’immobile di via Casoni, nel quartiere Marconi, attivando un’azienda specializzata, che ha collocato trappole negli spazi interessati catturando alcuni esemplari provenienti dagli scantinati. Contestualmente è stata allertata anche l’Ausl, chiamata a monitorare la situazione dal punto di vista igienico-sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Topi in classe, chiusa materna a Imola. “Episodio inaccettabile”