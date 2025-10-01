Topi alla scuola Ruggiero di Caserta Aveta si appella ad Asl e commissari

Tempo di lettura: 2 minuti «La scuola è un diritto da garantire a tutti i livelli». Così Raffaele Aveta, esponente del Movimento 5 Stelle e presidente dell’associazione provinciale “Terra di idee”, commenta la notizia dei disagi riscontrati alla scuola media Ruggiero di Caserta per la probabile presenza di una colonia di ratti. «Faccio appello – continua Aveta – alla commissione straordinaria del Comune capoluogo e alla Asl affinché intervengano tempestivamente per restituire condizioni igieniche adeguate e per consentire agli alunni di seguire le lezioni con continuità e alle lore famiglie di avere rassicurazioni in merito». 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Topi alla scuola Ruggiero di Caserta, Aveta si appella ad Asl e commissari

In questa notizia si parla di: topi - scuola

Pneumatici e altri rifiuti in un terreno vicino alla scuola Kolbe: "Invasione di topi e rischio incendi"

Topi nelle aule, sospese le lezioni a scuola: i bimbi tornano a casa

Topi nelle aule, lezioni sospese in una scuola del Casertano

Da Il Mattino Scuola a Caserta, emergenza topi alla media Ruggiero. Il dirigente: «Ora interventi subito». #30settembre #scuole #campania #news @mattinodinapoli Leggi tutto su https://ilmattino.it/caserta/scuola_a_caserta_emergenza_topi_alla_media_rugg - X Vai su X

InterNapoli.it. . Topi e blatte alla scuola Falcone di via Lussemburgo a Melito https://nap.li/AeYF - facebook.com Vai su Facebook

Scuola a Caserta, emergenza topi alla media Ruggiero: «Ora interventi subito» - L'ultima derattizzazione risale infatti a febbraio scorso ma già due mesi più tardi l'allora ... ilmattino.it scrive

CASERTA. Emergenza topi alla media Ruggiero, Aveta si appella ad Asl e commissari - "Restituire condizioni igieniche adeguate e per consentire agli alunni di seguire le lezioni con continuità e alle loro famiglie di avere rassicurazioni in merito» Così Raffaele Aveta presidente dell’ ... Scrive casertace.net