Tony Khan ricorda il periodo COVID | Abbiamo costruito le più grandi rivalità della storia AEW al Daily’s Place

Il presidente della AEW riflette sul sesto anniversario di Dynamite e sul momento cruciale che ha forgiato l'identità della federazione durante la pandemia L'anniversario di Dynamite e il ricordo di Daily's Place. Questa sera la All Elite Wrestling celebra il sesto anniversario di AEW Dynamite, il suo show televisivo di punta. Come ha ricordato il presidente Tony Khan, il programma ha dovuto affrontare sfide significative nei primi anni, quando il mondo è stato colpito dalla pandemia di COVID-19. La AEW fu costretta a trasferire tutte le registrazioni al Daily's Place di Jacksonville, in Florida, con un pubblico limitato o del tutto assente.

